Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este viernes en Alaska para definir el futuro de la guerra en Ucrania, en un encuentro bilateral que podría derivar en una cumbre tripartita con el presidente Volodímir Zelensky.

El exmandatario estadounidense advirtió que la duración del diálogo dependerá de los resultados: “Si es mala reunión terminará rápido; si es buena, lograremos la paz pronto”.

Este acercamiento ocurre cuando el conflicto supera los 500 días, con más de 200,000 víctimas reportadas por organismos internacionales.