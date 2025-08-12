El presidente estadounidense Donald Trump señaló a San José, entre las ciudades más peligrosas del mundo durante un análisis sobre seguridad global, generando reacciones divididas en la población costarricense.

La afirmación, basada en índices de criminalidad no especificados, contrasta con datos oficiales del OIJ que reportan fluctuaciones en homicidios durante 2025.

Analistas como el criminólogo Carlos Cortés consideran que la declaración simplifica problemas estructurales de violencia regional.