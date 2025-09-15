Por medio de una publicación en su red social, Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video donde muestra cómo las Fuerzas Armadas de EE.UU. acaban con la vida de “tres terroristas”, en aguas internacionales.

Mensaje de Trump

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales", comentó el mandatario norteamericano,.

Video del ataque

Tensión con Venezuela

Este segundo ataque contra embarcaciones se da en el contexto de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, ya que el gobierno norteamericano ha desplegado activos militares en aguas de Sudamérica, lo cual ha sido cuestionado por Nicolás Maduro.

Trump fue enfático en que las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras en la comunidad estadounidense.