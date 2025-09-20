El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes sobre un ataque militar letal contra una cuarta embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico.

Según Trump, la operación se realizó en aguas internacionales y dejó tres hombres muertos, sin que hubiera bajas estadounidenses.

Ni el pentagono ni el mandatario especificaron de donde partió la lancha ni de donde se produjo el ataque.

La nueva acción podría causar nueva tensión entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques militares cerca de la nación Suramericana