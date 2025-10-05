Tres hombres fueron asesinados la tarde de este sábado en el sector de Lomas del Río, en Pavas, luego de una balacera que generó gran movilización policial y de cuerpos de emergencia.

¿Qué sucedió?

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el reporte ingresó a las 5:58 p.m. y al sitio se despacharon tres ambulancias para atender a las víctimas.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a tres hombres con múltiples heridas por arma de fuego. Pese a los esfuerzos por brindarles atención, ninguno presentaba signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en la escena.

La Fuerza Pública acordonó el sitio mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni las causas del ataque, aunque vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones seguidas en la zona.

Las autoridades mantienen un operativo en búsqueda de los responsables, mientras el hecho se investiga como triple homicidio.