Triple choque deja a menor de edad en condición crítica

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un menor de aproximadamente 16 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Tomás Casas tras un triple choque ocurrido este lunes en Palmar, en Osa, Zona Sur.

La emergencia involucró dos motocicletas y una microbús, según la información preliminar de la atención.

Menor sufrió múltiples traumas

De acuerdo con el reporte, los equipos de emergencia atendieron a dos pacientes en el lugar del accidente.

El menor presentaba múltiples traumas y los socorristas lo trasladaron en condición crítica al centro médico.

Además, la emergencia dejó a otro paciente adulto en condición urgente. Sin embargo, el reporte inicial no detalla su identidad ni las lesiones que sufrió.

Dos unidades atendieron la emergencia

La atención del accidente movilizó dos unidades básicas de emergencia, que valoraron a los afectados y coordinaron su traslado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión ni sobre el estado de salud del segundo paciente.

La información se mantiene en desarrollo.

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