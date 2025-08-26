La Dirección General de Tributación mantiene bajo vigilancia a más de 700 empresas que registran hasta 500 transacciones mensuales mediante Sinpe Móvil, ante sospechas de evasión fiscal por la posible omisión en la declaración de ingresos, en un esfuerzo por fortalecer el control sobre operaciones digitales y garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Este enfoque pretende cerrar brechas en la recaudación y promover la formalidad económica.

Expertos advierten sobre sanciones para quienes no regularicen su situación.