El Tribunal Penal de Heredia rechazó el proceso abreviado en el femicidio de Kimberly Araya, al considerar que los 35 años de prisión acordados inicialmente no cumplen con el mínimo legal.

El imputado, de apellidos Pérez Mena, había admitido su responsabilidad en los delitos de femicidio, amenazas y simulación, pero los jueces determinaron que la pena debe ser revisada al estar por debajo de lo establecido.

Ahora, el caso deberá someterse a una nueva audiencia o, en su defecto, ir a juicio para definir una condena más severa.