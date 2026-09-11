Tribunal Penal de Pavas concedió la extradición del colombiano naturalizado tico

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Tribunal Penal de Pavas concedió la extradición de Alexei Meléndez León, colombiano naturalizado costarricense conocido como Volvo, miembro de Los Tiburones del Pacífico.

La organización a la que pertenece el sospechoso se dedica al tráfico internacional de cocaína y controla el transporte de droga para el Cártel del Golfo de Colombia.

El Tribunal Penal de Golfito también dio el visto bueno para que cuatro oficiales de la Fuerza Pública enfrenten a la justicia en California.