Tribunal dicta sentencia sobre robo en bóvedas del Banco Nacional

El tribunal dictó fecha para la sentencia sobre el robo en las bóvedas del Banco Nacional, mientras la defensa del principal imputado pide absolutoria en el proceso que ha mantenido en vilo al sistema judicial y financiero del país.

Luis Venegas, abogado del acusado, sostiene que “no existe ni un solo arqueo que logre determinar que en cada uno de esos sobres hubiese llevado dinero”.

La defensa argumenta que las pruebas presentadas no son suficientes para determinar la culpabilidad del acusado, quien habría sustraído millones de la entidad bancaria.

El fallo del tribunal será determinante para este caso.