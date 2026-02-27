Tribunal de Apelaciones ratifica sanción de cinco años para tres involucrados en presunto amaño de partidos

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El pasado martes 8 de julio del 2025, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que la Comisión Disciplinaria acordó suspender por cinco años de toda actividad futbolística a tres personas relacionadas con la Asociación Deportiva Municipal Turrialba.

Los implicados eran José Rolando Pereira, Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, y la suspensión se daba tras encontrarlos presuntamente responsables de una tentativa de amaño de partidos relacionados con el equipo.

Pereira era presidente del club, mientras que De la Torre y Valencia figuraban como inversionistas del proyecto.

¿Por qué recordamos la noticia?

El Tribunal de Apelaciones de la FCRF acaba de informar que la sanción queda definitivamente en firme y se instruye su comunicación a todas las ligas afiliadas y a la FIFA.

Todo esto tras avanzar en los siguientes procesos:

• La investigación y el procedimiento desarrollado a partir del Informe de la Oficialía de Integridad de Costa Rica se realizaron con pleno respeto al debido proceso.

• La prueba valorada por la Comisión Disciplinaria fue coherente, suficiente y concordante, especialmente los testimonios directos que acreditaron un ofrecimiento económico tendiente a influir ilícitamente en el resultado de un partido oficial.

• La tipificación aplicada, sobre el intento de influir ilícitamente en el resultado de un partido, fue correcta y ajustada al artículo 66 del Código Disciplinario de la FCRF.

• La sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la conducta, la cual atenta contra la integridad y el fair play en el fútbol federado.

• El club Asociación Deportiva Municipal Turrialba mantiene vigente la advertencia severa impuesta por omisiones en sus deberes de control interno.