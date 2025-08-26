Tres vehículos obstruyeron intencionalmente el paso de una patrulla de la Fuerza Pública en la zona sur, como parte de una estrategia de organizaciones criminales dedicadas al contrabando de licores para evitar la interceptación de un camión cargado con mercancía ilegal.

Este modus operandi evidencia la sofisticación de las redes delictivas que operan en fronteras y carreteras del país, desafiando la capacidad de respuesta policial.

Las autoridades refuerzan operativos para neutralizar estas tácticas y asegurar el cumplimiento de la ley.