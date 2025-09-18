Tres torbellinos en cuatro días afectaron San José y Heredia, donde ráfagas de viento superiores a 40 km/h dañaron 20 viviendas en sectores como Mercedes Norte y San Francisco, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias.

Los comités municipales de emergencia se mantienen activos ante la previsión de una onda tropical que ingresaría el sábado al territorio nacional.

Este fenómeno, que incluso afectó el centro de la capital, evidencia la vulnerabilidad de estas zonas urbanas ante eventos meteorológicos cada vez más frecuentes.