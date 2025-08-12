El fin de semana anterior comenzó la acción en varias ligas de Europa, y lo hizo con una gran noticia para los jugadores costarricenses.

La lista semanal del sitio estadístico Sofascore destacó a tres jugadores nacionales entre los mejores hispanoamericanos en el viejo continente.

El primero de ellos fue el guardameta Patrick Sequeira, a pesar de la derrota de su club ante el Sporting de Lisboa, obtuvo una clasificación de 9.0, que lo coloca en el segundo puesto de la lista.

Luego aparece el defensor y reciente legionario Joseth Peraza, que igualó 1-1 con el Zalaegerszeg ante el Gyori, con una destacada participación con la que le otorgan un 7,8 como nota final.

El último en aparecer es Jewison Bennette, a quien le asignaron un 7,5 tras su titularidad en la Premier League de Ucrania.