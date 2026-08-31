Tres ticos destacan en la lista de los 10 deportistas centroamericanos mejor pagados, según la revista Forbes. El medio recabó información sobre los ingresos anuales de figuras reconocidas en deportes como el béisbol, tenis y fútbol.

¿Qué deportistas ticos aparecen aparencen en la lista?

Keylor Navas, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

¿Qué posición tienen en la lista?

Keylor Navas: 3.°

Manfred Ugalde: 7.°

Alonso Martínez: 9.°

¿Cuánto gana cada tico?

En el caso de Navas, según la revista, el jugador de Pumas de la UNAM, México, percibe actualmente $2.5 millones anuales.

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Los ingresos anuales de Manfred Ugalde, delantero del Spartak Moscú, se calculan sobre una base salarial de US$1.1 millones.

Y, en el caso de Alonso Martínez, atacante del New York City, cuenta con un salario fijo de $850.000 anuales y un valor contractual estimado de $1.4 millones.

Información de: Forbes Centroamérica.