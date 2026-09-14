Tres sismos seguidos golpean Colombia

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Luego de más de un mes del terremoto del pasado 10 de agosto y de magnitud 7,4 que sacudió el norte de Colombia, este lunes se registraron tres sismos fuertes alrededor de la misma zona.

4,9, 4,6 y 4,9 fueron las magnitudes sacudieron distintos sectores de Colombia este 14 de setiembre, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los detalles

El primero ocurrió a las 2:02 p. m., con magnitud 4,9 y una profundidad de 59,8 kilómetros. Su epicentro fue localizado a unos 20 kilómetros al suroeste de Sipí, en Colombia.

Apenas seis minutos después, a las 2:08 p. m., se registró un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4,6 y con una profundidad de 74,9 kilómetros. El epicentro estuvo a unos 26 kilómetros al suroeste de Sipí.

El tercer temblor ocurrió a las 3:13 p. m., con magnitud 4,9 y una profundidad de 48,4 kilómetros. Este movimiento tuvo su epicentro a unos 31 kilómetros al oeste-suroeste de Sipí.

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Los tres movimientos se registraron en un periodo de poco más de una hora y fueron reportados a nivel internacional

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