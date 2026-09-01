Tres señales en mujeres que pueden estar relacionadas con alteraciones metabólicas

La combinación de vello en el rostro, manchas oscuras en pliegues como el cuello y las ingles, y la presencia de acrocordones es una tríada muy común en mujeres que indica un desequilibrio metabólico.

El Dr. Francis Ruiz Salazar, endocrinólogo, explica que estas manifestaciones son típicas del síndrome de ovario poliquístico, la prediabetes o la obesidad, y que el vello facial se produce porque los ovarios generan más hormonas masculinas.

El especialista detalla que las manchas oscuras y los acrocordones están relacionados con niveles elevados de insulina, y que el diagnóstico y tratamiento deben enfocarse en abordar el trastorno metabólico de base.