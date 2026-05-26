Tres presuntos sicarios y vendedores de droga de la banda Los Paveños fueron detenidos por el OIJ este martes en Alajuela, y la banda es sospechosa de asesinar a dos personas que se negaron a vender droga, una nueva forma de generar temor en las comunidades.

Los detenidos enfrentarán cargos por homicidio y narcotráfico, mientras las autoridades continúan las investigaciones para capturar a otros miembros de esta organización criminal.

Los vecinos del sector celebraron las capturas, pues aseguran que esta banda les tenía aterrorizados con sus amenazas y violencia desmedida.

Bryan Sandí, criminólogo, asegura que “el problema es que si usted recibió beneficio originado del crimen organizado, ya la agrupación lo toma a usted como parte del grupo criminal y ya no puede decir que no”.