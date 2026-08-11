Tres personas murieron en accidentes en la radial entre Belén y Santa Ana en menos de un mes

En menos de un mes, tres personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la radial entre Belén y Santa Ana, una situación que ha encendido las alarmas entre las autoridades y los conductores que transitan diariamente por esa vía.

El más reciente de los siniestros ocurrió esta mañana, sumándose a una preocupante estadística que evidencia la necesidad de medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en ese tramo.

Las autoridades investigan las causas de estos accidentes y evalúan posibles acciones para reducir la siniestralidad en esta importante ruta.