Tres personas murieron en accidentes en la radial entre Belén y Santa Ana en menos de un mes

El más reciente sucedió esta mañana.

En menos de un mes, tres personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la radial entre Belén y Santa Ana, una situación que ha encendido las alarmas entre las autoridades y los conductores que transitan diariamente por esa vía.

El más reciente de los siniestros ocurrió esta mañana, sumándose a una preocupante estadística que evidencia la necesidad de medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en ese tramo.

Las autoridades investigan las causas de estos accidentes y evalúan posibles acciones para reducir la siniestralidad en esta importante ruta.