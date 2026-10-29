Tres organizaciones fueron reconocidas en el concurso ‘Voces que transforman’ del BAC

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Tres organizaciones que apoyan a poblaciones vulnerables fueron reconocidas en el concurso “Voces que transforman” del BAC, donde recibirán un apoyo de hasta 12 mil dólares para seguir beneficiando a más comunidades.

El reconocimiento busca impulsar el trabajo que esas organizaciones realizan en favor de los sectores que requieren acompañamiento y respaldo para mejorar sus condiciones de vida.

Los recursos asignados permitirán a las organizaciones ampliar sus programas y llegar a más comunidades con las iniciativas que desarrollan en el país.

Andrea Rojas, directora general ASTA, afirma que “con este premio nosotros vamos a poder comprar los implementos que se requieren para una sala multisensorial de terapia Snoezelen”.