Tres organizaciones fueron reconocidas en el concurso ‘Voces que transforman’ del BAC

Apoyan a poblaciones vulnerables.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Tres organizaciones que apoyan a poblaciones vulnerables fueron reconocidas en el concurso “Voces que transforman” del BAC, donde recibirán un apoyo de hasta 12 mil dólares para seguir beneficiando a más comunidades.

El reconocimiento busca impulsar el trabajo que esas organizaciones realizan en favor de los sectores que requieren acompañamiento y respaldo para mejorar sus condiciones de vida.

Los recursos asignados permitirán a las organizaciones ampliar sus programas y llegar a más comunidades con las iniciativas que desarrollan en el país.

Andrea Rojas, directora general ASTA, afirma que “con este premio nosotros vamos a poder comprar los implementos que se requieren para una sala multisensorial de terapia Snoezelen”.