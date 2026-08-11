Tres nuevos cargamentos de droga fueron interceptados en la Terminal de Contenedores de APM

Las autoridades costarricenses, a través de la Operación Soberanía, interceptaron 100 kilogramos de cocaína en APM Terminals de Moín, en tres cargamentos que viajaban ocultos en contenedores con destino a Alemania, Bélgica y Polonia, según confirmó la policía.

Uno de los envíos fue localizado en un cargamento de piña que se dirigía a territorio alemán, otro en el sistema de enfriamiento de un contenedor con rumbo a Bélgica y el tercero, el de mayor tamaño, tenía como puerto de llegada Polonia.

Desde el inicio de esta operativa, las fuerzas de seguridad han acumulado 23 toneladas de droga decomisadas en la terminal portuaria, evidenciando el constante flujo de narcóticos que busca salir del país por vía marítima.