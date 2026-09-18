Tres niños de Cartago ganan la Olimpiada Nacional de Robótica y competirán en el mundial de Puerto Rico

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Tres niños de Cartago lograron el primer lugar de la Olimpiada Nacional de Robótica y ahora llevarán su talento a una competencia mundial en Puerto Rico. Matthew Chavarría Solano, Ángel Mathias Segura Castillo y Santiago Trejos Quesada, integrantes del equipo Sun Robotics, fueron los ganadores de la categoría de primaria.

Los estudiantes se prepararon desde febrero en el laboratorio STEAM de robótica de la Municipalidad de Cartago, donde fortalecieron sus conocimientos y desarrollaron sus proyectos.

Otros equipos cartagineses consiguieron el segundo y tercer lugar en diferentes categorías de la competencia.

Ahora estos jóvenes talentosos se preparan para representar a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica Puerto Rico 2026.