El delantero del Real Madrid habría tenido un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales

Karim Benzema es uno de los mejores futbolistas de la actualidad, pero su talento excede lo meramente deportivo ya que el 14 de febrero se habría lucido con un hat-trick de flores para tres mujeres que han marcado su vida. El francés habría aprovechado San Valentín para recordarles a tres de sus parejas lo importante que han sido para él.

El supuesto gesto del delantero del Real Madrid, ganador del último Balón de Oro, no pasó desapercibido en las redes sociales luego de que el martes Jiordyn Ozuna, su actual pareja, Cora Gauthier, madre de su hijo, y Chloe Launey, madre de su hija, compartieran fotografías de las flores que habían recibido por parte del futbolista.

El goleador francés les habría enviado el mismo ramo de flores a cada uno junto con una carta especial en donde les dedicaba unas palabras de amor que hacían referencia al tiempo que estuvieron disfrutando de su relación. Sin dudas, un gesto romántico singular.

Cabe recordar que a Benzema se lo ha vinculado con más de 12 mujeres diferentes en los últimos años como por ejemplo con la argentina Samira Jalil,quien ha participado de varios realitys show en España, la cantante francesa Jenifer Yaël, la modelo argentina Zahia Dehar, la periodista española Marta Riesco, y la cantante Rihanna.

Pero, ninguna fue tan importante como lo fueron Chloé Launey, madre de Meliá, y Cora Gauthier, madre de Ibrahim, a quienes incluso mostró públicamente en eventos como galas de Balón de Oro o premiaciones con el Real Madrid. Ahora, hace meses que ha iniciado un vínculo amoroso con la modelo estadounidense Jiordyn Ozuna, de 32 años.

Benzema, quien no pudo disputar el Mundial de Qatar por una lesión y una posterior pelea con el entrenador del seleccionado francés, Didier Deschamps, fue nominado como mejor futbolista de 2022 en los premios The Best de FIFA. El artillero de 35 años compite con Lionel Messi y su compatriota Kylian Mbappé por el galardón que se entregará el 27 de febrero en París.