Tres hombres perdieron la vida en distintos accidentes acuáticos registrados en el Pacífico costarricense, donde dos de las víctimas fueron localizadas sin vida en las playas de Jacó y Herradura después de intensas labores de búsqueda realizadas por las autoridades.

El tercer cuerpo fue hallado en las primeras horas de esta mañana en Playa Piñuela, ubicada en la zona de Osa, lo que confirma la trágica serie de incidentes.

Estos eventos han alertado a las autoridades marítimas sobre los riesgos en las actividades acuáticas, especialmente ante las condiciones oceanográficas presentes en la región.