La mexicana Tania Ojeda recibió tres meses de prisión preventiva tras ser extraditada desde Colombia por el asalto a una joyería en Escazú en 2017, un hecho donde hurtaron relojes y oro avaluados en más de $1 millón.
La sospechosa, capturada después de siete años de fuga gracias a la intervención de Interpol Colombia en el Aeropuerto El Dorado.
El abogado defensor, Michael Castillo, precisó que Ojeda tendría un rol secundario como custodia del botín, lo que no minimiza la gravedad de los delitos cometidos.