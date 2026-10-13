Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Tres magistradas y un magistrado postularon sus nombres para presidir el Poder Judicial, en una votación que se realizará el lunes 26 de octubre y donde se requieren 12 votos de los 22 magistrados de la Corte.

Los postulantes son Patricia Solano, de 66 años y presidenta de la Sala Tercera; Patricia Vargas, de 52; Gerardo Rubén Alfaro, de 58; y Damaris Vargas, de 59, actual presidenta en ejercicio.

Llama la atención que tres de los postulantes pertenecen a la Sala Tercera, y que en la última elección fueron necesarias 19 rondas para elegir a alguien que no figuraba entre los postulantes.