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Tres magistradas y un magistrado postularon sus nombres para presidir el Poder Judicial, en una votación que se realizará el lunes 26 de octubre y donde se requieren 12 votos de los 22 magistrados de la Corte.
Los postulantes son Patricia Solano, de 66 años y presidenta de la Sala Tercera; Patricia Vargas, de 52; Gerardo Rubén Alfaro, de 58; y Damaris Vargas, de 59, actual presidenta en ejercicio.
Llama la atención que tres de los postulantes pertenecen a la Sala Tercera, y que en la última elección fueron necesarias 19 rondas para elegir a alguien que no figuraba entre los postulantes.