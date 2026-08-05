Tres jóvenes ticos rompen récord en la olimpiada mundial de química

Cuatro estudiantes de diversos colegios del país lograron la mejor participación de Costa Rica en los últimos 15 años durante la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en Uzbekistán, donde representaron a la nación con un desempeño académico destacado en una competencia de alto nivel, según informaron los participantes.

Los jóvenes enfrentaron un examen práctico que describieron como realizable pero que generó una presión significativa al realizarlo junto a competidores de otras naciones, en una experiencia muy diferente a lo que están acostumbrados en el ámbito nacional.

La competencia, que reunió a los talentos más brillantes del mundo en química, puso a prueba los conocimientos y habilidades de los estudiantes costarricenses. Este logro representa un hito para la educación científica del país y evidencia el potencial de sus jóvenes talentos en escenarios internacionales.