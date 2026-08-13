Tres jóvenes fueron atacados a balazos en una soda

Tres jóvenes que compartían en una pequeña soda fueron atacados a balazos en el cantón de Guácimo. Los gatilleros lograron acceder hasta el frente del establecimiento tras ingresar por la parte trasera de una vivienda que colinda con una plaza de fútbol.

Un equipo de Noticias Repretel llegó a la zona y pudo indagar sobre este violento ataque en la zona del Caribe costarricense.

Una vecina advirtió que “la seguridad ha mejorado, pero hay mucha violencia. Han matado a mucha gente”, mientras que otra ciudadana consideró que “está muy descuidado Guácimo en el caso de la seguridad”.