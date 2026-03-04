Tres incendios forestales se mantienen activos en Guanacaste

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Los incendios forestales en Guanacaste han alcanzado cifras alarmantes en lo que va de 2026, con 63 emergencias registradas, 53 más que las 10 reportadas en el mismo período de 2025 y nueve fuegos activos actualmente, según informó el Cuerpo de Bomberos.

De estos, al menos tres se encuentran en categoría tres, la máxima alerta en el país para este tipo de siniestros. Los cantones más afectados son Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Abangares, Carrillo y Bagaces, donde las condiciones de viento han complicado las labores de extinción.

El director del Operativo Nacional de Bomberos explicó que han debido movilizar personal de otras regiones para reforzar el trabajo en la zona costera, especialmente hacia Santa Cruz, donde se concentran la mayoría de las emergencias.

Las autoridades recordaron que desde octubre y noviembre los bomberos se preparan para atender esta temporada, pero el incremento repentino de incendios ha superado las previsiones iniciales, obligando a mantener una vigilancia constante en el Pacífico Norte.