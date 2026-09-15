Tres incendios en 24 horas: vehículos y grúas terminaron envueltos en llamas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

En las últimas 24 horas, tres incendios en grúas y vehículos obligaron al Cuerpo de Bomberos a redoblar esfuerzos para controlar las emergencias.

Warner Rodríguez, capitán de estación metropolitana norte, afirma que “algo que ha afectado mucho y que repercute en este tipo de incidentes son las modificaciones eléctricas en los vehículos”.

Las llamas envolvieron a los vehículos y grúas en distintos puntos del país, generando una seguidilla de emergencias que puso a prueba a los cuerpos de socorro.