El Deportivo Saprissa viajó este martes por la madrugada rumbo a Canadá para enfrentar el partido de vuelta por la Concacaf Copa de Campeones ante Vancouver Whitecaps de la MLS. La delegación morada, conformada por 23 jugadores, dejó fuera a tres de sus refuerzos.

A Sabin Merino, Marvin Loría y Nicolás Delgadillo no los convocaron para el juego. Merino y Loría se ausentan por lesiones musculares, mientras que Delgadillo no viaja debido a que aún no tiene visa.

Tampoco estuvo en la lista el defensa central Óscar Duarte, quien sigue recuperándose de una lesión sufrida en el partido contra Guanacasteca y acumula 5 partidos sin jugar.

El viaje a Canadá tomará 15 horas y Saprissa aterrizará cerca de las 9 p.m. hora local. El equipo solo entrenará una vez antes del partido.

Con una ventaja de 2-1 en la serie, Saprissa buscará asegurar su pase a los octavos de final este jueves a las 9 p.m. en el BC Place, donde se enfrentará al Vancouver Whitecaps.