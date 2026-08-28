Tres fallas podrían generar grandes terremotos en San José

Debajo de San José hay fallas activas capaces de generar movimientos importantes, así lo manifestaron los temblores registrados en Coronado.

Pero el impacto podría ser aún mayor. Un estudio científico simuló tres escenarios de terremotos que podrían afectar San José y sus alrededores. Y uno de ellos alcanza una magnitud de 6.6.

Análisis de tres fallas cercanas a San José

Los investigadores analizaron tres fallas cercanas a la capital. Bello Horizonte-Patalillo, que podría generar un sismo de 6.2, Río Azul con una magnitud de 6.6 y Cipreses con hasta 6.3 de magnitud. Son fallas que atraviesan zonas altamente pobladas y están a menos de 5 km de San José.

El estudio también proyectó daños potenciales y estimó intensidades que podrían causar daños.

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Historia de sismos en Costa Rica

Costa Rica tiene una larga historia sísmica. En 200 años, cuatro terremotos mayores a magnitud seis causaron graves daños en el Valle Central, pero más de un siglo de calma no significa que la amenaza haya desaparecido.

Ovsicori recuerda que vivimos en un país altamente sísmico, en donde menos del 5% de los temblores son sentidos.

Importante detalle sobre el estudio

El estudio no predice cuándo ocurrirá el próximo terremoto, pero sí plantea escenarios para entender qué podría pasar.