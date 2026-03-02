Tres detenidos y 7 mil litros de diésel recuperados

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un operativo coordinado entre la Fuerza Pública, la Oficina de Protección de Bienes de Recope y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió la captura de tres sospechosos y el decomiso de 7 mil litros de diésel en el Coyol de Alajuela, como parte de una investigación que inició a principios de febrero.

Los detenidos fueron identificados como Méndez, Rodríguez y Peralta, quienes viajaban en un camión interceptado a eso de las 3 de la madrugada de este lunes, a unos dos kilómetros de una bodega bajo custodia.

Tras la detención del conductor en el lugar, dos sujetos lograron darse a la fuga y se ocultaron bajo un tanque en un predio de material de construcción cercano, pero fueron ubicados gracias al uso de tecnología y drones.

La bodega, donde se presume que existe una toma ilegal conectada al poliducto de Recope, permanece custodiada a la espera de ser allanada en las próximas horas para determinar si hay más combustible almacenado.