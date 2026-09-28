Tres choques generan largas presas en rotonda

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Tres accidentes de tránsito que ocurrieron en medio de una rotonda, generan largas presas para los conductores.

¿En que rotonda se presentaron los accidentes?

En el sector de la Rotonda del Parque de la Paz, Desamparados. Según muestran las imágenes de la página Waze Costa Rica, se puede ver al menos tres incidentes, que generan que el tránsito sea más lento por el sector.

De momento se desconoce si hay heridos por los incidentes.

Paso denso

Se pide a los conductores que transitan por el sitio, tomar las previsiones del caso.

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