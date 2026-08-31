Trenzas del Caribe: arte convertido en peinados

En Limón, peinarse se trata de identidad más que de estética, y las trenzas son una tradición que ha trascendido generaciones como símbolo de la cultura afrocaribeña.

Gustavo Castro nos trae los detalles desde el Caribe Sur, donde las trenzas se convierten en una verdadera obra de arte sobre el cuero cabelludo.

Este arte capilar, que combina técnica y creatividad, refleja el orgullo y la conexión con las raíces de quienes lo lucen, convirtiéndose en un elemento distintivo de la identidad limonense.