Trenes operarán con cambios de horario este lunes por feriado

El servicio de trenes en el país operará con modificaciones en sus horarios este lunes, debido a la celebración de un día feriado.

Los usuarios del transporte ferroviario deben estar atentos a los nuevos itinerarios que regirán durante la jornada festiva.

Las rutas hacia Cartago, Heredia y La Juela operarán con servicios reducidos, mientras que el servicio entre Belén y San José mantendrá su operación habitual, con los horarios regulares de siempre.

Además, los pasajeros cuentan ahora con una nueva herramienta para planificar mejor sus recorridos, ya que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) incorporó la información de sus servicios en Google Maps.

Para conocer todos los detalles sobre los cambios implementados, se recomienda consultar las fuentes oficiales de la institución.