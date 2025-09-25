Los traslados críticos por accidentes de tránsito superan en cinco veces la cantidad de fallecimientos, según las estadísticas de la Cruz Roja Costarricense que registra más de 2,000 pacientes graves en lo que va de 2025.

Esta alarmante cifra, que contrasta con las 414 muertes reportadas en el sitio del percance, tiene como principales víctimas a los motociclistas.

Los expertos señalan que, las imprudencias y el exceso de velocidad figuran como las causas determinantes, generando lesiones severas a nivel craneal, torácico y en extremidades.