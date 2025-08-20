Uno de los extraditables, Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, fue trasladado desde La Reforma hasta los Tribunales de San José, porque ya comenzaron las negociaciones entre los extraditables y entre la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA.

Noticias Repretel puede confirmar, a través de fuentes de credibilidad, que dentro del expediente de extradición ya se encuentra la solicitud formal de los Estados Unidos, hacia Álvarez, Celso Gamboa y alias “Pecho de Rata”.

El Tribunal de Texas debía enviar la solicitud dentro de un plazo de dos meses, que se cumplen el próximo viernes 22 de agosto.

Tras la llegada de la solicitud, se discutirá la prórroga de la detención provisional para los extraditables, planteada por la Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, OATRI, del Ministerio Público.

