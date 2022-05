El rockero de Aerosmith, Steven Tyler, ingresó a un programa de tratamiento luego de una recaída reciente, lo que llevó a la banda a suspender temporalmente su próxima residencia en Las Vegas.

Aerosmith dijo en un comunicado el martes que Tyler, de 74 años, se sometió a una cirugía de pie en preparación para el regreso de la banda al escenario y, al controlar su dolor, sufrió una recaída.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años“, decía el comunicado, que se compartió en Instagram. “Después de la cirugía del pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó y entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”.

Los rockeros de “Dream On” dijeron que posteriormente cancelarán las fechas de junio y julio de la residencia Deuces Are Wild, que estaba programada para comenzar en Dolby Live en Park MGM el 17 de junio.

“Lamentamos mucho informar a nuestros fanáticos y amigos que debemos cancelar nuestro primer conjunto de fechas de residencia en Las Vegas este junio y julio mientras él se enfoca en su bienestar. Continuaremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre, y les haremos saber cualquier actualización tan pronto como podamos. Estamos devastados por haberles causado molestias a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fanáticos más leales que a menudo viajan grandes distancias para nuestros espectáculos“.

“Gracias por su comprensión y por su apoyo a Steven durante este tiempo”, concluyeron.

Tyler ha sido abierto sobre sus luchas con el abuso de sustancias y reveló anteriormente que sus compañeros de banda y la gerencia realizaron una intervención en 1988 que lo instó a buscar ayuda para su adicción a las drogas.

“Hubo un momento en el ’88 en el que la gerencia y la banda me intervinieron. Pensaron: ‘Haz que el cantante principal esté sobrio y todos nuestros problemas terminarán’“, dijo a Haute Living en 2019. “Así que obtuve sobriedad y, ya sabes, me tomó muchos años superar la ira de que me enviaran a rehabilitación mientras ellos se iban de vacaciones”.

Y agregó: “Pero hoy, por ese momento… Estoy agradecido y les debo un agradecimiento por mi sobriedad”. Aerosmith anunció el regreso de Deuces Are Wild en marzo y estaba programado para tocar en 24 shows hasta diciembre.