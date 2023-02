A poco más de cuatro meses de la finalización de muchísimos contratos de futbolistas de elite en el fútbol europeo, los clubes ya se mueven pensando en la próxima temporada.

Así como Lionel Messi vislumbra el horizonte para saber qué le deparará el futuro.

Lo mismo ocurre con otras estrellas del París Saint Germain, que debaten su continuidad a la espera de la revancha por los octavos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich en Alemania.

Sergio Ramos es otro de esos casos.

El español acaba de anunciar su retiro de su seleccionado nacional tras haber tenido una charla mano a mano con el flamante entrenador Luis de la Fuente Castillo.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja.

En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.

Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”.

A pocas horas de esta noticia, el defensor de 36 años que tiene vínculo con el PSG hasta el 30 de junio de este año, fue vinculado nuevamente con el equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr de Arabia Saudita.

Así lo informó el medio madrileño Marca, sobre una data que había salido a la luz sobre el cierre de 2022 y en el último mercado de enero.

Aunque por ahora hubo solamente conversaciones informales, los saudíes avanzan en su contratación y no sería la única que tienen planeada para la 2023/2024.