Una mujer de Londres que se quedó sin trabajo afirma que a veces solo puede permitirse una comida a la semana, ya que gasta la mayor parte de su dinero en alimentar a sus seis gatos, por lo que toma líquidos seis días a la semana para alivianar su hambre.

Yasemn Kaptan, de 46 años, contó que tuvo que renunciar a su trabajo en 2022 tras ser diagnosticada con osteoporosis. Debido a ello, recibe una prestación mensual por discapacidad de 400 libras (487 dólares), dinero que gasta en el alquiler de su casa y en pagar sus cuentas.

La mujer, residente en Tottenham, detalló, además, que también recibe £ 69 a la semana por cuidar a una pareja, de los cuales, £ 60 están destinados para sus felinos, lo que la deja con poco dinero para alimentarse.

Según informó el medio The Mirror, Kaptan bebe té para evitar el hambre y ha perdido peso desde que redujo su ingesta de alimentos.

Yasemn dijo: “No me queda dinero, pero no puedo dejar ir a los gatos. Crecieron con nosotros. Los tengo desde que eran unos bebés”.

Se niega a deshacerse de sus mascotas porque no sabe cómo se las arreglarían ella o su pareja, Erdinc Hassain, de 46 años, —que sufre de esclerosis múltiple—, sin ellos.

‘Mi pareja está preocupada por mí, pero ya me acostumbré. Estaré bien, las cosas mejorarán. No puedo hacer nada, no puedo deshacerme de mis gatos. Los he tenido durante 17 años, son mis pequeños bebés, me mantienen en marcha.

“Lloro cada dos días, trato de ser feliz, pero estoy deprimida y cansada. Algunas semanas, no como nada bien y solo tomo líquido para seguir adelante”, sostuvo la mujer a The Mirror.