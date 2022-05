Belinda publicó un video en donde aparece con un actor argentino, esto luego de la polémica con Christian Nodal.

La cantante aparece al lado de Guillermo Pfeing, con quien comparte créditos en la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”.

En el video se muestran ambos mientras observan un atardecer en la playa.

Lo que llamó la atención y levantó los rumores de un posible romance es que dicho video está enmarcado con la imagen de un corazón, además de que ‘Beli’ aparece muy sonriente y despreocupada.

El intérprete de regional mexicano usó sus redes sociales para responder a las supuestas indirectas que la madre su exnovia, la señora Belinda Schüll, ha hecho en sus distintos perfiles.

Nodal expuso una de las partes más privadas y polémicas sobre su relación con la artista española.

Subió una imagen en la que su exprometida le pedía dinero para poder arreglar sus dientes, además de cierta cantidad que sería destinada a sus padres.

Junto con la captura de pantalla, el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió un mensaje dirigido a la señora Schüll.

En la que pide lo dejen sanar y se mantengan al margen de él: «20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

“Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo», escribió.