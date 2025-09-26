Un tribunal de Lahore, Pakistán, dictó una de las penas más severas en la historia reciente del país al condenar a Zain Ali, un adolescente de 16 años, a 100 años de prisión por asesinar a su madre y a sus tres hermanos en 2022.

El crimen conmocionó a la nación y reavivó el debate sobre el impacto de los videojuegos en la salud mental juvenil.

Motivación detrás del crimen

Según la investigación, Ali era un jugador obsesionado con el videojuego en línea PUBG. En el día del asesinato, tras una discusión con su madre por su conducta aislada y una reprimenda por no alcanzar un objetivo en el juego, el joven perdió el control y utilizó el arma de fuego registrada de su madre para perpetrar el ataque mientras su familia dormía. Las víctimas fueron su madre, Nahid Mubarak (45 años), su hermano Taimur (20), y sus hermanas Mahnoor (15) y Jannat (10).

Sentencia y contexto judicial

El juez Riaz Ahmed impuso cuatro cadenas perpetuas de 25 años cada una, debido a la corta edad del acusado al momento de los hechos. Aunque no se identificaron oficialmente trastornos psicológicos en Ali, se reconoció el deterioro de sus vínculos afectivos y su aislamiento progresivo.

La corte destacó que el vínculo del adolescente con PUBG se había transformado en una dependencia con efectos adversos para su salud mental y capacidad de relacionarse.

Repercusiones sociales y familiares

El caso generó un intenso debate en Pakistán sobre la influencia de los videojuegos en la conducta de los adolescentes y la necesidad del acompañamiento parental.

Especialistas en salud mental han señalado que el acceso ilimitado a este tipo de entretenimiento, sumado a las rutinas de encierro prolongado, puede tener efectos negativos en el desarrollo emocional de los jóvenes.