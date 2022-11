Finalmente, Ecuador no citó para el Mundial de Qatar a Byron Castillo, el futbolista cuya nacionalidad disparó la polémica en FIFA luego de que Chile lo señalara como colombiano y exigiera que se le otorgaran los puntos en los duelos directos entre ambas selecciones durante las últimas Eliminatorias. En el listado presentado por Gustavo Alfaro, el jugador está ausente.

El 8 de noviembre, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había fallado en contra de Ecuador en el caso que La Roja y Perú habían iniciado sin éxito en FIFA, pero no dio lugar al pedido de Chile de sacar a La Tri del Mundial. El organismo reconoció errores en la documentación del defensor de 24 años y por eso decidió imponerle al seleccionado sudamericanouna multa económica y la quita de tres puntos para las próximas Eliminatorias.

En su decisión, el TAS sostuvo que la federación de Ecuador (FEF) “es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al Artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA”. Por eso se le impuso una deducción de 3 puntos para las Eliminatorias del Mundial 2026 y una multa de 100 mil francos suizos.

En septiembre, el deportista en cuestión había hablado sobre el tema y confesó que si no fuera por la ayuda de su familia habría dejado todo de lado, pues se sintió cansado de todo lo que ha venido pasando: “Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo”, comentó en entrevista a Telemundo.

Finalmente, después de todo el conflicto, el jugador que fue el centro de denuncias por parte de varias federaciones, no estará en Qatar, pese a encontrarse en óptimas condiciones físicas.

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial de Qatar:

Arqueros: Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

Defensores: Ángelo Preciado, William Pacho, Robert Arboleda, Jackson Porozo, Félix torres, Piero Hincapié, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán y Diego Palacios.

Mediocampistas: Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Alan Franco, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Ayrton Preciado y Romario Ibarra.

Delanteros: Enner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco y Kevin Rodríguez.