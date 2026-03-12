Itzel Lozano transformó el dolor por la pérdida de su padre en arte, convirtiendo la música y el baile en un puente para mantener vivo su recuerdo.

Su papá falleció por COVID en 2021, pero le heredó la pasión por el canto y la danza, dos expresiones que hoy la tienen deslumbrando en los escenarios.

A sus 18 años, la joven artista ya lanzó cuatro canciones, la más reciente titulada “Fue por ti”, y se prepara para su primer show a fin de año. Para Itzel, cada paso y cada nota son una forma de conectar con él y con el esfuerzo de su familia.