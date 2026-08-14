Tras dos años, anuncian el regreso de los Carnavales de Puntarenas

La presidenta Laura Fernández será la mariscal de los Carnavales de Puntarenas en su edición 2027, encabezando el desfile principal que se realizará el 20 de febrero como parte del regreso de estas festividades tras varios años sin celebrarse.

La participación de la mandataria en el evento central de los carnavales busca dar realce a la celebración que se llevará a cabo del 12 al 22 de febrero, con una amplia programación de actividades culturales, deportivas y tradicionales.

La presencia de Fernández en el desfile principal representa el respaldo del Gobierno a la reactivación de una de las tradiciones más importantes del Pacífico costarricense