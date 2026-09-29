Tras conquistar el Everest, Ligia Madrigal se prepara para un nuevo desafío

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Ligia Madrigal, primera mujer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest, está lista para volver a mirar hacia las alturas.

Su próximo objetivo será completar las Siete Cumbres, que consiste en ascender la montaña más alta de cada continente, incluyendo Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Mount Vinson y Punckaj Jaya.

Este desafío comprende cumbres en Asia, América del Sur, América del Norte, África, Europa, la Antártida y Oceanía.