Un hombre de entre 30 y 40 años murió la tarde de este viernes tras ser víctima de un ataque a balazos en Guachipelín de Escazú, frente al condominio El Tejar.

Vehículo impactó contra un árbol

Según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el vehículo tipo sedán que conducía la víctima se salió de la vía y se estrelló contra un árbol tras recibir múltiples disparos.

Víctima falleció en el lugar

Al llegar a la escena, los bomberos confirmaron que el conductor presentaba múltiples impactos de bala y ya no tenía signos de vida. Su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Escena bajo investigación del OIJ

Bomberos entregó la escena al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encuentra realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar a los responsables del ataque.