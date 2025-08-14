Luego de que el Tribunal Penal absolviera a Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el caso de presunto tráfico de influencias, surgen nuevas preguntas sobre el futuro del proceso de extradición relacionado con el exmagistrado Gamboa.

El exjuez penal Ewald Acuña explicó que la absolutoria abre la puerta a posibles reclamos legales por parte de los involucrados:

“Esto genera la posibilidad ahora para las personas acusadas de reclamar la indemnización que corresponde por haber sido sometidos incorrecta e injustamente a un proceso”, señaló Acuña.

¿Qué sigue ahora?

Acuña detalló que el siguiente paso corresponde al Tribunal Penal, que deberá decidir si acoge o no la solicitud de extradición presentada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

“Lo que sigue es la decisión del Tribunal Penal de extraditar o no, de acoger la solicitud de extradición del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Ese es el siguiente paso a ocurrir antes del vencimiento de los 60 días de detención provisional”, explicó.

¿La absolutoria facilita la extradición?

Según Acuña, sí:

“Sí, porque no hay ninguna sentencia pendiente de cumplimiento”, afirmó.

¿Qué pasa si se vence el plazo?

El exjuez fue claro: si el plazo de 60 días se cumple sin que Estados Unidos haya entregado la documentación necesaria conforme al tratado bilateral, la consecuencia será la liberación inmediata del extraditable.

“Lo que estamos esperando es la resolución. Si se venciera el plazo porque el Gobierno de Estados Unidos no ha suministrado la información requerida conforme al tratado de extradición Costa Rica–Estados Unidos, es la libertad inmediata del extraditable”, concluyó Acuña.