Tras 50 horas de operativo de búsqueda con rescatistas, no se logró localizar a hombre de 48 años desaparecido en Escazú.

La búsqueda se desplegó en el cerro Pico Blanco, sin embargo, al no haber sido localizado la Cruz Roja, informó que hasta que haya nuevos indicios, se retomará las labores.

El coordinador operativo de Cruz Roja, Cristian Quesada, dijo que, “se informa que se ha cumplidos con los objetivos operativos de búsqueda en el cerro Pico Blanco y ahora quedan atentos a nuevos indicios para movilizar recursos”.